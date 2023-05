Agnieszka Włodarczyk DRŻY o Roberta Karasia walczącego w 10-krotnym Ironmanie: "Nie mogę sobie wyobrazić, CO ON CZUJE"

Agnieszka Włodarczyk martwi się o Roberta Karasia. Pokazała zdjęcia przyszłego męża

Robert przejechał ok. 740 km - relacjonowała. U nas jest godzina 22, jest minus 5 godzin, ale oni mają ciemno. Plan był taki, że Robert odpocznie kiedy będzie ciemno, ale nagle siły w niego wstąpiły i dalej postanowił, że będzie jechał. Nie wiem, ile to potrwa, muszę iść spać, bo padam. Nie mogę sobie wyobrazić, co on czuje i jak on to robi, że może nie tyle siedzieć, ale jechać, biegać i pływać bez snu. Dla mnie brak snu to jest największy koszmar i hardkor, więc nie jestem sobie w stanie wyobrazić.