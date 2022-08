Robert Karaś KOMENTUJE stan swojego zdrowia po rezygnacji z wyścigu: "Trzeba zrobić jeszcze jedną OPERACJĘ"

Funia 25 min. temu zgłoś do moderacji 23 1 Odpowiedz

Wyczynowy sport na pewno nie jest zdrowy, bo bardzo dostaje w kość nasze serce. Natomiast jest to jego decyzja i jego sprawa. Jakoś nie widzę oburzenia, jak wokół mnie MNÓSTWO ludzi pali fajki. Nie podchodzę do nich i nie pytam, czy to aby na pewno jest zdrowe, bo to ich wybór. Karaś nie drepta sobie dla zdrowia, tylko bije rekordy. Bardzo mu kibicowałam i jest mi smutno, że nie skończył, mimo tak potężnej przewagi, którą udało mu się uzyskać (gdy on już biegł, to drugi za nim zawodnik miał jeszcze 360 km do przejechania na rowerze).