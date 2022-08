Robert Karaś musiał WYCOFAĆ SIĘ Z WYŚCIGU! "Był na granicy, a to wiąże się z ryzykiem"

ania 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

O jak się cieszę! Wczoraj późno w nocy przeczytałam, co w zasadzie on tam musi zrobić i autentycznie aż koszmary miałam, że mu się może coś stać. Szkoda, że po takim wysiłku brakło ostatniego elementu - biegu. Ale dobrze, że poszedł po rozum do głowy, I przestał, zanim coś mu się stało. A głupio by było osierocić dziecko. Dajcie spokój, 1800 km na rowerze, masakra. Bez snu i odpoczynku. Wyczyn ponadludzki.