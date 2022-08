Robert Karaś walczy w dziesięciokrotnym Ironmanie i z... OSAMI: "Ciało reaguje opuchlizną" (FOTO)

powróć 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Po co???? Niech biega po parku i do chałupy do rodziny.Co chce udowodnić i komu??? Nie rozumiem tej mordęgi i forsowania się do o granic wytrzymałości...Cale życie to treningi a kiedy czas na życie???