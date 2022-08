Agnieszka Włodarczyk przyjęła rolę w filmie "Sara" ze względu na przemocowego ojczyma: "Szczerze mnie NIENAWIDZIŁ"

Kkk 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Każdy ma swoje 5 minut w życiu, albo to dobrze wykorzysta albo nie. W zyciu potrzeba trochę szczęścia ...każdy kto zdobył karierę opowiada, co lub kto się do tego przyczynił ... A to akurat był w dobrym miejscu i o dobrej porze, a to ktoś mu coś zaproponował i skorzystał itd Nic ot tak z D...py się nie bierze, zawsze coś sprawia, ze idziemy w tą a nie inna stronę..