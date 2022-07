Agnieszka Włodarczyk odpowiada na uwagi internautek, że jest "POMARSZCZONA": "To STAROŚĆ"

Afrodyta 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ja w wieku 51 lat, wyglądałam jak córka swojego męża, w moim wieku.Śmiać mi się chciało, bo szukaliśmy wtedy mieszkania dla syna studenta w Krakowie i wszyscy wynajmujący mówili,, a to pan chce dla córki, wskazując na mnie".Wyglądałam tak młodo, że określenie kobieta do mnie nie pasowało, tylko dziewczyna.Starsze panie mówiły do mnie ,,panienko".A lekarka, do której poszłam w wieku 36 lat i prosiłam żeby mi pomogła, bo strasznie mnie boli głowa i mam 10 letniego syna , to skomentowała,, dziecko, to ty masz dziecko"?Jestem filigranowa i mam młodzieńcze wręcz dziecięce rysy twarzy. W szkole mówili,że jestem podobna do lalki.Nigdy nie zadawałam i nie zadaję sobie trudu, by poprawić urodę.Ale makijaż uważam za obowiązkowy dla każdej kobiety, niezależnie od wieku i typu urody.