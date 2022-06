Agnieszka Włodarczyk jednak POLECIAŁA do Włoch! Pochwaliła się kreacją, którą założyła na ślub brata (FOTO)

Niespełna dwa tygodnie temu Agnieszka Włodarczyk poinformowała za pomocą mediów społecznościowych, że trafiła do szpitala. Jak przekazała, w wyniku nagłego bólu brzucha straciła przytomność i "grzmotnęła o podłogę", przez co konieczna była interwencja lekarzy. Niedługo potem aktorka poinformowała, że musiała przejść operację.

Choć Agnieszka Włodarczyk na bieżąco informowała fanów o tym, jak czuje się po wspomnianym zdarzeniu, to na razie nie zdecydowała się podzielić tym, co mogłoby jej dolegać. Zaapelowała jedynie za pośrednictwem Instagrama, aby fani "nie lekceważyli zdrowia", a ona sama przytoczyła fragment rozmowy z lekarzem, z której wynika, że może mieć to związek z jej karierą zawodową i stresem.