Agnieszka Włodarczyk drży o Roberta Karasia walczącego w dziesięciokrotnym Ironmanie: "Nigdy wcześniej nie widziałam go w takim stanie"

Choć Robert Karaś bywa wymieniany w mediach jako ukochany Agnieszki Włodarczyk , to dużo głośniej jest o jego sportowych sukcesach. W 2021 roku został już mistrzem i rekordzistą świata w Ultra Triathlonie na dystansie pięciokrotnego Ironmana, co samo w sobie jest imponujące. Tym razem postawił sobie poprzeczkę jeszcze wyżej.

Robert Karaś walczy w dziesięciokrotnym Ironmanie

Robert Karaś ponownie udowadnia, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. W dziesięciokrotnym Ironmanie miał bowiem do pokonania łącznie 38 kilometrów pływania, 1800 kilometrów jazdy na rowerze i 422 kilometry biegu w ciągu zaledwie 345 godzin . Sportowiec ma jednak za sobą już sporą część dystansu i prowadzi z ogromną przewagą.

Agnieszka Włodarczyk drży o Roberta Karasia

Nie jest tajemnicą, że jest to zadanie niezwykle wymagające, o czym doskonale wie także Agnieszka Włodarczyk . Aktorka na bieżąco relacjonuje walkę ukochanego o zwycięstwo, jednak nie ukrywa, że mocno to przeżywa. W środę o poranku poinformowała o aktualnym progresie Roberta i przekazała jeszcze od siebie kilka słów.

Wolałam nie mówić nic, niż mówić o tym jak się boję. Nigdy wcześniej nie widziałam go w takim stanie - napisała.

Na instagramowy profil Karasia trafiła seria zdjęć, która jedynie podkreśla to, z jak wielkim wyzwaniem się mierzy. Choć Agnieszka docenia wsparcie znajomych z show biznesu i fanów sportu z całego świata, to miała jednak do obserwujących mały apel.