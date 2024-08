Pokiereszowana Katie Price wygrzewa się w bikini Louis Vuitton po szóstym liftingu twarzy (ZDJĘCIA)

Ewa 10 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

Nie wiem czy też tak macie ale ja zauważyłam że nic we mnie nie zostawiają wakacje gdyby nie zdjęcia to mogła bym uwierzyć że nie byłam we Włoszech czy Hiszpanii, czemu ludzie tak chętnie podróżują skoro nic po tych 7 dniach nie pozostaje w duszy w sercu? Może to za krótko, może źle to robię ale jednak tak jak większość. Po co mam za rok gdzieś lecieć skoro nic to mi nie daje.