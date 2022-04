Pokiereszowany Rafał Grabias z "Królowych życia" opisuje tragiczny finał sobotniego wieczoru: "Obudziłem się POBITY i OKRADZIONY" (ZDJĘCIA)

MIKE 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I co ten typ za ciemnoty dla kogo chce wcisnąć???Chyba nie widział i nigdy nie był zbity i nigdy się nie bił bo ja nie widzę nawet oka podbitego czy spuchniętego a ten wstawia :biedaczyna" jaki to on poszkodowany!chłopaczku nie rób z siebie ofiary i na dodatek jakieś idiotyczne zdjęcia wstawiasz żeby z takich bzdur się utrzymywać!Lepiej zastanów się i idz do pracy a nie ludzi na litość bierzesz!!!