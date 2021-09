Kamil "stalker" Biela atakuje Rafała Grabiasa: "JEST TOKSYCZNĄ OSOBĄ"

Fanka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Rafał to wspaniały czuły i troskliwy człowiek , a wy niczego sobą nie reprezentujecie.. pamiętam jaki Rafał był dobry dla tego pseudo Versace a on go odpychał na każdym kroku... Dobrze że już nie są ze sobą , Rafał młody na pewno znajdzie miłość swojego życia a ten stary ropuch to tylko utrzymanek mu został.