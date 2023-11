Pokłóciła się z posłanką KO, politykowi Lewicy wytknęła spóźnienie. Kim jest Monika Borkowska z TVP Info? Była związana z PiS i Kukiz'15...

Na początku rozmowy prowadząca zażądała od zaproszonej polityczki przeprosin za jej niedawne słowa na antenie Polsat News. Karolina Pawliczak wspomniała bowiem, że "pisowskiego raka trzeba wyciąć do końca". W programie TVP posłanka wyjaśniła, iż jej słowa odnosiły się do afer z udziałem dotychczasowego obozu władzy, zaś dziennikarka stacji nie dawała za wygraną, sugerując, że wiele osób mogło poczuć się urażonych wypowiedzią polityczki. Dalej było jeszcze ciekawiej. Pawliczak posądziła bowiem Monikę Borkowską oraz TVP o zmanipulowanie jej słów, podkreślając, że nie były one skierowane do osób chorych. Prowadząca ponownie wspomniała zaś o "tysiącach" dotkniętych rodzin, domagając się przeprosin. Choć wkrótce panie zakończyły wspomniany wątek, nieco później posłanka surowo podsumowała występ Borkowskiej, mówiąc, iż ta "fatalnie prowadzi ten program".