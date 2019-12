Pokryta frędzlami Katarzyna Niezgoda daje się ponieść zakupowemu szaleństwu

Tym razem Kasia postanowiła zrobić prezent Łukaszowi Jemiołowi, zostawiając w jego butiku być może nawet pokaźną sumkę pieniędzy. Mogą się one niedługo bardzo przydać projektantowi, który niedawno przyznał się do poważnych przekrętów podatkowych, mimo że jego prawnik nadal zarzeka się, że jego klient padł ofiarą mafijnego układu. Znany z tworzenia banalnych t-shirtów z błędami w języku angielskim "wizjoner" nie był niestety obecny na miejscu (być może zajadał się w tym czasie śniadaniem), jednak nie zmniejszyło to apetytu Niezgody na oferowane przez kolegę ze ścianek produkty.