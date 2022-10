Pola Wiśniewska PIERWSZY RAZ od ogłoszenia CIĄŻY śle uśmiechy w asyście Michała Wiśniewskiego na premierze filmu "Apokawixa" (FOTO)

4 października Michał i Pola Wiśniewscy zaskoczyli fanów, publikując na Instagramie zdjęcie pozytywnego testu ciążowego. Para ogłosiła tym samym, że wkrótce ich rodzina znów się powiększy. Dla muzyka będzie to szósta pociecha. Wiśniewski i Pola doczekali się już wspólnego potomka - Falco Amadeusza.

Oops! We Did It Again - napisali na Instagramie, dzieląc się swoim szczęściem.

Mimo że informacją o powiększeniu rodziny lider zespołu Ich Troje pochwalił się raptem dwa dni temu, zdążył już udzielić wywiadu, w którym przyznał, że teraz czeka go wyzwanie, bowiem na utrzymaniu będzie miał dziesięcioro dzieci na utrzymaniu.

Czuję się cudownie. Dziękuję. Mówię w skrócie, ponieważ będzie to dla nas dziecko numer sześć, a tak naprawdę dziesięć na wychowaniu. My to jednak kochamy, tak się dobraliśmy - powiedział w rozmowie z serwisem Co za Tydzień.

Wygląda na to, że Pola i Michał mają zamiar powrócić nieco na łamy kolorowej prasy. Nie od dziś wiadomo, że błogosławiony stan to idealna okazja do zyskania rozgłosu, przynajmniej dla tych, o których od dłuższego czasu było cicho. Jak widać, muzyk i jego ukochana nie tracą czasu.

Wiśniewscy pojawili się w czwartek wieczorem na uroczystej premierze filmu Apokawixa w reżyserii Xawerego Żuławskiego. Pola postawiła na biały, luźny kombinezon, który mimo wszystko ukazał ciążowe krągłości celebrytki. Przyszła mama podczas imprezy sączyła przez słomkę sok pomarańczowy, który zresztą trzymała w ręku. Michał postawił z kolei na białą koszulę, czarny garnitur i dobrał do tego sportowe buty.

Wygląda kwitnąco?

