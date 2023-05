Pola Wiśniewska pokazała się PIERWSZY RAZ od czasu porodu Noël Cloé (FOTO)

savage 41 min. temu zgłoś do moderacji 56 5 Odpowiedz

Kto pracuje w waszej redakcji? "Od porodu Noël Cloé"? Po pierwsze - od narodzin, bo "od porodu" oznacza, ze to Noël rodził, a nie został urodzony. Po drugie - to syn, więc odmieniamy "od narodzin Noëla Cloé". Sztuczna inteligencja napisałaby to lepiej od was, bo to przynajmniej inteligencja.