Michał Wiśniewski szczerze o narodzinach Noël Cloé Wiśniewskiego: "Łatwo NIE BYŁO, ale się udało" (WIDEO)

Czy starsze dzieci Michała Wiśniewskiego pomogą mu w wychowaniu Noël Cloé?

Wiśniewski jednocześnie rozwiał wszelkie wątpliwości co do tego, czy zamierza korzystać przy zajmowaniu się najmłodszym synem z pomocy jego starszego rodzeństwa. Gwiazdor jest przeciwny takim pomysłom, choć wie doskonale, że może liczyć na pomoc dzieci, jeśli zaszłaby tylko taka potrzeba.

Zawsze mogę liczyć na moje dzieci. Rzadko korzystam z tego. Uważam, że dzieci nie powinny wychowywać dzieci, ale wiem, że gdybym potrzebował, to mógłbym na nich liczyć. To jest siłą naszej rodziny, oni też o tym wiedzą. Nie do końca się muszą we wszystkim zgadzać, ale zauważyłem, że oni też zawsze mogą na siebie liczyć.