Pola Wiśniewska zdradziła, ile przytyła w ciąży i apeluje do matek: "Jesteśmy piękne z naszą wagą i rozstępami"

Nie będę ani zachwalać, ani odradzać. To bardzo indywidualne. Dla mnie ciąża była ciężka z wielu powodów, a poród najgorszy ze wszystkich , ale to przecież nie jest regułą - napisała na Instagramie.

Pola Wiśniewska zdradza, ile przytyła podczas ciąży i apeluje do matek

W tej ciąży przytyłam najwięcej. 17 kg. Teraz, 1,5 miesiąca po porodzie, zostało mi +3 kg. Jakie to ma znaczenie? Moja Waga nie definiuje mnie jako matki, ani kobiety. Nie popadajmy w kompleksy przez "ideały" z Instagrama. Bądźmy z siebie dumne takimi, jakie jesteśmy. Otoczenie się zachwyca naszymi ciążowymi krągłościami, ale nie daje już zgody na to, co się dzieje z naszymi ciałami po porodzie. Nagle cudowny brzuch staje się źródłem wstydu. To jest sprawiedliwe? Nie pozwólmy, by system podziałów i osądów sprawił, że czujemy się odizolowane. Jesteśmy piękne z naszą wagą, rozstępami, zwiotczałą skórą, cellulitem itd. Nie zapominajmy o tym - podsumowała.