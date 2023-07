Policja wydała komunikat po śmierci Sinead O'Connor. Ujawniono, w jakich okolicznościach odnaleziono artystkę

Doma 10 min. temu zgłoś do moderacji 29 11 Odpowiedz

Gdyby nie brala narkotykow ktore zniszczyly jej mozg to by zyla.Miala wielki talent,trzech synow,mnostwo pieniedzy I co z tym zrobila?wpadla w narkotyki ze nieprzytomna chodzila.Przeszla na islam,ubierala sie w Burki I sama juz nie wiedziala co ma ze soba robic.Odebrali jej dzieci,zreszta nie interesowala sie nimi,nie odwiedzala ich tylko zyla w cpaniu.Kiedy syn poplelnil samobojstwo nawet nie poszla na pogrzeb.Nie wybielajcie jej bo cos bylo z nia nie tak.Ile ludzi ma traumy z dziecinstwa I nadal zyja.Miala za duzo kasy co ja zepsulo,mogla zyc,kochac synow I nadal spiewac.PO prostu przedawkowala I tyle.