Policja zabezpieczyła MIESZKANIE i PRACOWNIĘ Gabriela Seweryna! Na miejsce sprowadzono psy tropiące

Do tych wszystkich cwaniaków i trolli,którzy piszą,że przyćpał i nie należała mu się pomoc. Ludzie co jest z Wami nie tak? Nawet gdyby coś wziął to powinna mu zostać udzielona pomoc. Hipotetycznie gdyby Wam ktoś coś dosypał do drinka i bylibyście nerowowi/agresywni słownie,to w myśl waszej logiki nie należalaby Wam się pomoc. Ludzie przestańcie być takim zero jedynkowym polactwem. Nie wiadomo jak było,dobrze że gość to nagrał bo jest przy przynajmniej dowód,ale tak czy siak 'ratownicy' pogotowia mają obowiązek udzielić pomocy. Jak to się ma to do transportowania na pogotowie nietrzeźwych,agresywnych fuzycznie, przypiętych pasami bezdomnych.