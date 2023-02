Polka podająca się za Madeleine McCann zamieściła zdjęcie matki. Chwilę później je USUNĘŁA. Internauci nie mają już wątpliwości (FOTO)

Sprawą Polki podającej się za Maceleine McCann interesuje się cały świat

Sprawa wciąż nabiera rumieńców, a przypadkiem Justyny Faustyny zainteresował się cały świat. Nie dość, że profil dziewczyny śledzi już milion (!) osób, to jeszcze w sieci niczym grzyby po deszczu zaczęły mnożyć się kolejne, coraz to bardziej abstrakcyjne teorie dotyczące jej "właściwego" pochodzenia.

Julia Faustyna zamieściła na Instagramie zdjęcie swojej matki. Chwilę później je usunęła

W obszernym wywiadzie udzielonym Natalii Herman Julia mówiła, że w przekonaniu, iż w rzeczywistości jest Madeleine, utwierdziła ją rozmowa babcią. Kobieta miała dać wnuczce do rozumienia, że jej matka i ojciec nie są jej biologicznymi rodzicami, co zmobilizowało Julię do rozpoczęcia "śledztwa" na własną rękę.