Polsat wyemitował polityczne skecze: Żarty z wypadku Beaty Szydło, Prawa i Sprawiedliwości oraz ojca Rydzyka

Kabarety znów w Polsacie

Gdy ogłoszono datę tegorocznej edycji Polsat Hit Festiwalu, wielu zastanawiało się więc, co czeka widzów podczas trzeciego dnia wydarzenia. Zwykle był to moment właśnie dla artystów kabaretowych, jednak w obliczu zaistniałej sytuacji nie było jasne, co właściwie planuje stacja. Ostatecznie kabarety faktycznie wróciły do Polsatu, ale nie na żywo, a w formie archiwalnych nagrań.