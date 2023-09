Polscy siatkarze Mistrzami Europy! Ile zarobili za złoto? Oto suma, którą będą musieli się PODZIELIĆ...

Polscy siatkarze Mistrzami Europy. Ile zarobili?

Po ostatniej piłce przyszła pora na wielkie świętowanie. Była więc uroczysta ceremonia, podczas której zespół Nikoli Grbicia odebrał złote medale oraz puchar. Jak jednak wiadomo, polscy siatkarze walczyli też o duże pieniądze. Nagrody finansowe Mistrzostw Europy otrzymały tylko cztery najlepsze kraje. Po wygraniu ćwierćfinału siatkarze mogli być więc pewni, że "jakaś" premia do nich trafi. Ostatecznie okazało się, że trafiła ta najwyższa. Łącznie do podziału był milion euro.

Trzeba przyznać, że kwota pół miliona euro robi wrażenie. Mimo to należy pamiętać, że jest to suma do podziału na całą drużynę. Dodatkowo można przypomnieć, że za wygraną w Lidze Narodów reprezentacja Polski zgarnęła aż milion dolarów. Nadal też kwoty te są piorunująco niskie w porównaniu do tego, ile zarabiają nasi piłkarze.