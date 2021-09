Polscy siatkarze z ŻONAMI I PARTNERKAMI świętują zdobycie brązowego medalu na mistrzostwach Europy (ZDJĘCIA)

refus 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Jest co świętować w końcu brąz to brąz ale liczyliśmy na więcej . Przynajmniej ja i tak jestem zadowolony z naszych siatkarzy i chwała im za to że tak ładnie grali . Ja im za to dziękuję .