"Odstawiona" żona Bartosza Kurka ZACHWYCA w nowym kolorze włosów i czerwonej sukience na ślubie Mateusza Bieńka (ZDJĘCIA)

AnetaS. 33 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Wyglada dobrze. Cieszę się, ze już niedługo (mam nadzieję), że do końca 2022 będziecie mogli poznać mnie; największa gwiazdę polskiego przemysłu rozrywkowego. A już powiem nieskromnie; na pewno najbardziej utalentowaną. Gra aktorska, śpiew, taniec, konferansjerka, gotowość do ślubu z facetem starszym choćby o 40 lat (ma to swoje minusy, pewnie szybko zostanę wdową, życie jest okrutne). Oglądają się za mną i kobiety i męższczyzni. Zapewne to mieszanka genów skandynawskich z tymi z Monako. Dzikie spojrzenie. Zero retuszu. Rzadko nosze makijaż. Ci, którzy już słyszeli o mnie na Pudlu, wiedzą, że wisienką na torcie jest to, ze moje wybujałe fantazje sprawiają, ze jestem non-stop mokra od dołu. Nie, nie wilgotna, mokra, jak górski strumyk, z którego się chce pić oburącz. Szał 🤩🤩🤩Nawet teraz pisząc dodatkowo się podwozie wydzieliło więcej plynu. Jazda panowie!!! Aaaa zaraz coś opowiem. Postaram się krótko.