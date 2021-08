Bartosz Kurek i jego żona Anna spędzają urlop w Sopocie (ZDJĘCIA)

Polska reprezentacja siatkarzy należy do ścisłej światowej czołówki w tej dyscyplinie sportu, dlatego zawodnicy, jak i kibice mieli podstawy ku temu, by liczyć na medal olimpijski. Niestety na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio polska kadra poległa w ćwierćfinałowym meczu z Francją, która później sięgnęła po złoto. Dla polskich siatkarzy był to straszliwy cios, a tuż po przegranym meczu zawodnicy zalali się łzami.