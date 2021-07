Tokio 2020. Anna Kurek PRZYBITA atakiem irańskich hejterów: "CHORE AKCJE"

Ggg 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bo ci kibice to jest dzicz. Po prostu. Pamiętam jak kiedyś nasi grali w Iranie mecz. Realizator w pewnym momencie pokazał publiczność a tam irańscy kibice pokazywali do kamery gest obcinania głowy. To chyba już samo świadczy o poziomie tych ludzi. Jak dla mnie irańska drużyna powinna ponieść konsekwencje za swoich kibiców. Takie zachowania są nieakceptowalne. A to że nasz kapitan "obraził" Irańczyków to też było z ich winy, bo w czasie meczu zawodnicy ścięli się pod siatką i byli w stosunku do naszych bardzo agresywni.