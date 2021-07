Tokio 2020. Irańscy kibice ZAATAKOWALI na Instagramie żonę Bartosza Kurka!

aha 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

bardzo słabe. I to nie tylko tyczy sie iranczykow, ale polakow tak samo, jak mozna taka agresje wyladowywac w stosunku do czegos co nawet cie nie dotyczy? to jest tylko mecz, doslownie nie masz na wynik zadnego wplywu, a niedojdy ktore nie maja nic wartosciowego w zyciu uwazaja ze trzeba spuscic wp e dol komukolwiek kto sie nawinie. załosne,