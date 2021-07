Tokio 2020. Absolwentka medycyny, siatkarka, makijażystka i Miss Polonia. Jak wyglądają partnerki polskich siatkarzy? (ZDJĘCIA)

Hhh 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kurkowa to strasznie zmanierowana damulka. Na insta codziennie tylko zdjęcia jej twarzy jaka to ona naturalnie piękna nie jest. Lekki makijazyk, a operacje już zrobione. Nowe zeby też. Każdy widział jak wyglądała jak grała. No przeciętnie. Strasznie niesypatyczna I wyniosla. Kocha tylko swoją twarZ