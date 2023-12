Polska influencerka ma męża, troje dzieci i właśnie dokonała COMING OUTU. "Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi"

Misia 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

I co z tego? Wiele osób fantazjuje o bliskości z osobą tej samej płci, wielu osobom mogą podobać się osoby obu płci, ale po co opowiadać o tym własnym dzieciom? Trochę intymności... To jest bardzo prywatna sfera rodziców i taka powinna zostać. Rodzic dla dziecka ma być rodzicem, a nie koleżanką, która opowiada o swoich fantazjach łóżkowych. Litości. Robi dzieciom krzywdę i wypacza ich psychikę. Dzieci czują się zażenowane takimi szczegółami z rodzicielskiej alkowy. Jedno z najbardziej niezręcznych uczyć, przyłapać rodziców albo usłyszeć jak to robią, a co dopiero słuchać, że mamusia lubuje się w baraszkowaniu z kobietami. Patologia.