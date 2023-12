Joanna Okuniewska dokonała COMING OUTU! "Chcę móc kiedyś chodzić za rękę z NIĄ" (FOTO)

lekarz 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

niech ktoś mi wyjaśni: czemu mają służyć te coming auty? Po grzyba ogłaszają to całemu światu? Naprawdę są to informacje, które powinny być upubliczniane? To ja oświadczam, że dzisiaj w drodze do auta trzymałam za rękę swojego faceta