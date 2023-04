"Polska Madeleine McCann" WYDAŁA OŚWIADCZENIE! "Nigdy nie powiedziałam, że nią jestem"

Gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

POMYSŁY NA ŚCIEŻKI KARIERY NA IG DLA JULKI 1) Bańka cellublu - zasysający masaż 3 razy dziennie, spektakularne efekty po tygodniu - przed i po. 2) Dziewczyny, marka Pakuten wprowadziła właśnie fo oferty sukienki XXL, zobaczcie jak się świetnie prezentują, teraz z moim kodem... 3) Joga sensei koi moje nerwy, ilekroć pojawi się chaos w mojej głowie zaczynam się rozciągać i w ten oto sposób odnalazłam siebie. 4) olejek cbd ratuje mi życie za każdym razem gdy zaczyna mi się wydawać ze jestem jakas zagubiona dziewczynka - kilka kropli na język i już mam jazdę za sobą. 5) dzięki warsztatom na platformie eduladies odkryłam że lepiej być petardą niż jakas tam pierwsza z brzegu maddie. 6) zanzibar to moje miejsce na ziemi, tu spotykam się z budda który nauczył mnie łączenia się z wszystkimi moimi zaginionymi osobowościami poprzez tantrę i medytacje. 7) Intensywny trening na bootcampie z Anna Lewandowska to byl strzal w 10, odzyskalam wiare w siebie i w koncu dobrze sie czuje. Aniu dalas mi dzis w kość, kocham i nienawidze i do zobaczenia wkrotce 🥰! 9) Kazdy dzien zaczynam z cateringiem pudelkowym od Pan Pomelo, dzięki niemu czuje się taka lekka, ustępują wszystkie wzdęcia. 10) Dziewczyny smiech z wygladu nie jest ok, masz prawo wygladac jak chcesz, masz prawo być kim chcesz, body szejming nie jest ok, mowienie ze maddie nie może być gruba nie jest ok, miec faldki jest ok, masz prawo miec okres i rozne humory i to tez jest ok! Wibratory sa ok, zeks working tez jest ok! #ciałopozytywnosc #mojefaldki #niegolę. CO JESZCZE? 😏