Fia Johanson ujawnia, że Julia Faustyna od początku wiedziała, że nie jest prawdziwą Madeleine McCann. "OSZUKUJĄ WSZYSTKICH"

O co tu chodz... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pogubiłam się. Czyli ta cała Julia jest zdrowa, to po prostu chytra, bezczelna dziewucha, która z oszukiwania ludzi z premedytacją zrobiła sposób na życie i zarobek, i ma koncie wiele różnych "akcji"? W takim razie dlaczego rodzina i różni znajomi twierdzili, że jest chora? Jeśli to nie jest prawda, to co chcieli osiągnąć? Wzbudzić wspólczucie dla tej dziewczyny, chronić ją żeby nie poniosła w przyszłości konsekwencji swoich działań? 🤔😳 Mnie było jej żal, wierzyłam, że ma poważne problemy i nie do końca odpowiada za to co robi. Ale chyba to ja na głupią tu wyszłam. 🤡