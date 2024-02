"Polski Ken" planuje KOLEJNE operacje plastyczne. Nadal nie jest zadowolony z efektu. "Coś trzeba zrobić Z FACJATĄ" (WIDEO)

"Polski Ken" zniknął z telewizji. Ujawnił, czy dostaje nowe propozycje

Z rozmowy dowiadujemy się też, że Przybyłowicz nie oglądał materiału Krzysztofa Stanowskiego o Caroline, a on sam rzadko bywa teraz w telewizji, co ma być jego świadomą decyzją.

W pewnym momencie troszeczkę sam świadomie się wycofałem, ponieważ skupiłem się na projektach zawodowych. Z drugiej strony już sam wybieram, gdzie chcę bywać, w jakich programach chcę brać udział. Wcześniej brałem wszystko, natomiast później nie do końca byłem z tych projektów zadowolony. Każdy montował to jak chciał, obowiązywały mnie jakieś umowy, nie zawsze mogłem się z tego wycofać.

Zapewnia natomiast, że wciąż dostaje nowe propozycje i to nawet ze strony organizatorów gal freak fightowych. Nie wyklucza też głośnego powrotu do szeroko pojętego show biznesu.

"Polski Ken" planuje kolejne operacje. Wie już, co jeszcze chce w sobie zmienić

Niestety nie. Może nie zaskoczy cię ta odpowiedź - odpowiada wprost na pytanie o to, czy jest teraz w pełni zadowolony z własnego wyglądu. Ja zawsze powtarzam, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Są jeszcze na pewno zabiegi, którym chcę się poddać, nie do końca ze wszystkich jestem zadowolony. Czeka mnie kilka poprawek, natomiast tutaj chodzi już bardziej o operacje plastyczne, bo jeżeli chodzi o medycynę estetyczną, to nie korzystam z niej już tak często, jak kiedyś.

Myślę, że coś jeszcze trzeba zrobić z facjatą. Poprawię raz jeszcze nos, chcę zrobić lifting brwi, lifting czołowy i coś się na pewno jeszcze znajdzie. Może powieki? Ja to lubię. Zawsze sobie obiecuję po każdej operacji, że to już jest moja ostatnia, bo ciężko to przechodzę, ale kiedy się zagoi, to o tym zapominam.