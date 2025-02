Ponętna Edyta Herbuś wygina się na plaży i przytula palmę z okazji walentynek. "Pozwól się ukochać"

......Wraca normalność. Szkoda że europejskie elity będą wolalły wywołać wojny domowe niż przyznać rację !!!!!! Zagrożenie, o które najbardziej się martwię w kontekście Europy, to nie Rosja, to nie Chiny, to nie żaden inny zewnętrzny aktor. To, o co najbardziej się martwię, to zagrożenie z wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości dzielonych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki” – oświadczył Vance. – To co mnie martwi to zagrożenie wewnętrzne Europy. Odejście Europy od jednej z najbardziej fundamentalnych wartości, wspólnej z USA. Poraża mnie to, że były komisarz europejski zdawał się być zachwycony, ze rząd Rumunii anulował całe wybory (prezydenckie), przestrzegał, że jeśli rzeczy nie pójdą zgodnie z planem, to samo może wydarzyć się w Niemczech – stwierdził. Sugerował, że europejski estabilishment „boi się” swoich własnych obywateli i chce ignorować ich wolę. – Gdy patrzę na Europę dziś, czasem nie jest dla mnie takie jasne, co się stało z tymi, którzy wygrali zimną wojnę. Patrzę na Brukselę, gdzie komisarze UE próbują zamykać media społecznościowe w czasie niepokojów społecznych, gdy widzą to co – cytuje – uznają za nienawistną mowę nienawiści – dodawał. Wezwał państwa europejskie do tego, by przestały bać się własnych obywateli i zdecydowały się na wypracowanie wspólnej wizji przyszłości, która będzie oparta o wolę mieszkańców Europy.