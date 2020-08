Portia De Rossi staje w obronie Ellen DeGeneres. "Twierdzi, że jej żona padła ofiarą INTERNETOWYCH BOTÓW"

Ellen DeGeneres ma za sobą kilka wyjątkowo nerwowych tygodni. W maju w mediach zaczęło być coraz głośniej o tym, że gwiazda miała być bardzo trudna i nieprzyjemna we współpracy. Wkrótce do krytykujących ją byłych pracowników dołączali kolejni, którzy zgodnie twierdzą, że "miła Ellen" to jedynie mit stworzony na potrzeby walki o widownię.