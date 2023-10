Porwana przez Hamas 22-latka jednak żyje? Matka Shani Louk przekazała nowe informacje

Hduhueub 14 min. temu zgłoś do moderacji 11 11 Odpowiedz

Nie wierzcie mediom. Wczoraj oglądałam materiał w BBC z relacja z pogrzebu w Izraelu. Nagle,podczas uroczystości dało się słyszeć alarm bombowy nadawany przez syreny. Wszyscy uczestnicy pogrzebu położyli się na ziemię zakładając ręce, w taki sposób by chroniły głowę. Kamera pokazywała ludzi leżących na ziemi. Nagle do mnie dotarło. Te ujęcia były kręcone jakby "od góry" czyli w taki sposób, że kamerzysta musiał stać kręcąc ludzi leżących na chodniku. Robiąc to nie tylko stał się najbardziej widocznym obiektem na kręcony m terytorium, ale też ryzykował własne życie i życie ludzi znajdujących się na cmentarzu. A może to teatrzyk dla mas? Nie mówię, że do ataków nie dochodzi, ale kto tym wszystkim kieruje i komu na rękę ten konflikt to już inną sprawa;)