Posągowa Nicole Kidman prezentuje GŁADKĄ TWARZ na premierze nowego filmu (ZDJĘCIA)

Nicole Kidman niewątpliwie jest jedną z ikon Hollywood. Filmy z jej udziałem, takie jak Oczy szeroko zamknięte czy Godziny, przeszły do historii kinematografii, a gwiazda została nagrodzona Oscarem i kilkoma Złotymi Globami.

Zobacz także: Agnieszka Dygant: Myślę, że są lepsze tematy niż to, czy ja sobie zrobiłam operację plastyczną, czy nie

Aktualnie gwiazda promuje nowy film pt. Being the Ricardos. To opowieść o małżeństwie, które zmaga się z kryzysem. Nicole wciela się w postać legendarnej gwiazdy telewizji Lucille Ball. Ciekawostką jest fakt, że wcześniej tę rolę zaproponowano Cate Blanchett, ale ją odrzuciła. Partnerem Kidman na ekranie jest Javier Bardem.