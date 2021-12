Nicole Kidman niczym Kopciuszek gubi pantofelek na czerwonym dywanie (ZDJĘCIA)

Nieruchoma twarz Nicole Kidman była inspiracją do niezliczonych plotek na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Sprawa stała się w pewnym momencie na tyle poważna, że mogła zagrozić karierze aktorki. Zarówno producenci filmowi, jak i widzowie zaczęli obawiać się, czy wielka gwiazda będzie jeszcze w stanie wykonywać swoją pracę przy tak intensywnej pasji do odwiedzania gabinetów medycyny estetycznej. Koniec końców pięknej Australijce udało się odrobinę przystopować, dzięki czemu już wkrótce będziemy mogli ją podziwiać w najnowszym projekcie Aarona Sorkina - Being the Ricardos.