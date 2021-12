Posągowa Nicole Kidman rozdaje uśmiechy na premierze filmu o Lucille Ball (ZDJĘCIA)

O spektakularnych metamorfozach, którym na przestrzeni lat poddawała się Nicole Kidman , napisano już prawdopodobnie wszystko. Z czasem zamiłowanie do zabiegów medycyny estetycznej zaczęło być dla gwiazdy kina poważnym problemem. Trudno w końcu wyrażać emocje na wielkim ekranie, mając kompletnie sparaliżowaną twarz. Na szczęście pięknej Australijce udało się nieco odpocząć od botoksu, dzięki czemu może z powodzeniem świętować swoje kolejne zawodowe sukcesy.

Niestety, fani znów zaczynają się obawiać, że Nicole wróciła na "ciemną stronę mocy". W ostatni wtorek aktorka wystąpiła na premierze najnowszego filmu ze swoim udziałem - Being the Ricardos - poświęconemu życiu legendarnej diwy Lucille Ball. Na ściance pojawił się także partnerujący Kidman na ekranie Javier Bardem, jednak to jego koleżanka z planu ściągnęła na siebie całą uwagę mediów.