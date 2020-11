Metamorfoza Nicole Kidman

SISI 1 godz. temu zgłoś do moderacji 223 6 Odpowiedz

Czegoś tu nie rozumiem. Dlaczego pudelek nie naglaśnia sprawy Dagmary, słynnej 'Królowej życia', tak samo jak sprawy Dominica. Co wiecej... promujecie takie osoby. Dziwi mnie to, ze strajkujące kobiety nie maja nic do powiedzenia Pani, która wykorzystala niejedną kobiete. Jeżeli dążymy do sprawiedliwości w mediach, to nasza Krolowa powinna znaleźć się w taj samej 'szufladce' co kolega z TOP MODEL.