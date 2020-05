Poseł Lewicy zgłosił "Hot16" Korwin-Mikkego do Komisji Etyki: "Nie możemy tłumaczyć NAWOŁYWANIA DO MORDÓW"

fsfsfs 53 min. temu zgłoś do moderacji 294 26 Odpowiedz

Co za miękka klucha. Miał być rap to jest. Czysto rasowy. Tak wyglądają teksty raperów. Przekleństwa, broń itp. Narkotyków nie promował więc o co chodzi. Pocisną mocno bo na tym to polega a nie jak ta klucha Maliniak Andrzej. Rapuje tekst zupełnie jakby pisany z ręki polonistki ze szkoły tvp.