Poseł zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury po wycieku filmiku Magdy Gessler i Palikota! Jest reakcja TVN

Iwona 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie przepadam za p Magda, ale to było na prywatnym spotkaniu , wiec może mowic co chce. Jeśli chodzi o propagowanie alkoholu to jednak p Palikot to zrobił , P Magda może pic , może nie pic to jej prywatna sprawa. Dziwie się ze Oapikpt wrzucił ten filmik.Facet który pol życia w polityce powinien przewidzieć następstwa po tym czynie . To swiadczy o nim jako o człowieku i jako kiepskim polityku.A to ze p Magda jest prostacka ,to wiadomo z programów z jej udziałem.