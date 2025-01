Posłanka KO Aleksandra Wiśniewska WZIĘŁA ŚLUB! Córka milionera wyszła za mąż za astronautę

Aleksandra Wiśniewska wyszła za mąż za astronautę

Kochani, wraz z @aleksandrakwisniewska i naszymi rodzicami, Mają Marquardt-Uznańską i Piotrem Uznańskim & Piengjai i Radosławem Wiśniewskimi, chcielibyśmy poinformować Was, że zaręczyliśmy się ostatniego lata w Teksasie i 02.01.2025 wzięliśmy ślub podczas kameralnej ceremonii w naszej rodzinnej Łodzi. Serdecznie dziękujemy Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej za udzielenie nam ślubu. Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo, jak i życzliwość wielu osób, która pozwoliła nam dbać o nasze uczucie w ciszy aż do dziś. Mając nadzieję na przychylność, losu chcemy razem kochać, starać się z pokorą rozumieć świat, czynić dobro, i na miarę naszych możliwości - służyć ludziom, Polsce i Europie. I świętować nasze wesele w większym gronie rodziny i przyjaciół po powrocie Sławosza z misji. Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy - czytamy w ich najnowszym poście na Instagramie.

Kim jest ukochany Aleksandry Wiśniewskiej?

Ignis to pierwsza polska misja technologiczno-naukowa na ISS, której symbolika nawiązuje do energii, kreatywności i historii Polski. Nazwa "Ignis" oznacza "ogień", a logo misji zawiera polskiego orła, co podkreśla narodowy charakter przedsięwzięcia. Polski astronauta przeprowadzi 13 eksperymentów, obejmujących m.in. biotechnologię, medycynę oraz psychologię. Misja Ignis to także kolejny etap zaangażowania polskich instytucji w projekty kosmiczne. Dr Uznański, wybrany spośród 22 tysięcy kandydatów, przyczyni się do badań, które mogą pomóc w poszukiwaniu życia na innych planetach. Misja ta symbolizuje technologiczną ambicję Polski i jej rosnącą rolę w międzynarodowej eksploracji kosmosu.