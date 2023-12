Co wiadomo o posłance KO Aleksandrze K. Wiśniewskiej? Córka milionera może pochwalić się IMPONUJĄCYM majątkiem

Posłanka wybrała zupełnie inną ścieżkę kariery. W liceum otrzymała stypendium, które umożliwiło jej wyjazd do Włoch. To właśnie tam zdała maturę, po czym rozpoczęła studia z nauk politycznych i filozofii w Anglii na London School of Economics. Aleksandra nie zakończyła nauki na jednej uczelni i niedługo później została studentką Uniwersytetu Oksfordzkiego, gdzie uzyskała magisterium z polityki publicznej .

Kim jest Aleksandra Wiśniewska? Nowa posłanka KO związana jest z działalnością humanitarną

Odwołując się do słów przewodniczącego Tuska, w jakiś sposób to jest służba, na której zawsze się traci. Jako kobieta odczułam to w kampanii, gdy byłam wielokrotnie atakowana w sposób seksistowski, rasistowski, podważający mnie jako osobowość. Wydaje mi się, że to by się nie wydarzyło, gdybym nie była kobietą. Mam nadzieję to zwalczać, żeby za cztery lata ta sama izba parlamentarna była pełniejsza kobiet - powiedziała w programie "Kampania bez kitu".