Potomek księcia Monako bryluje na okładce magazynu i grzmi: "Nazywanie mnie NIEŚLUBNYM SYNEM Alberta to zniewaga" (FOTO)

Jest nieślubnym dzieckiem, jego rodzice nawet nie byli parą. Po prostu Albert sypał z kolejną kochanką i tyle. Tak samo jest w przypadku starszej córki Albert ale ona wydaje się mądrzejsza. Ten małolat zaraz będzie oczekiwał praw do tronu. Widać gruby szantaż poszedł. Bo to że uznał dzieciaka to jedno, ale że zaprosił go do pałacu? Mamusia z synalkiem musieli dobrze kombinować.