Katarzyna Warnke rozwiera MOKRE UDA przed obiektywem Piotra Stramowskiego! Fani: "To już chyba ORGAZM" (FOTO)

NICK 2 min. temu

Generalnie nie jestem jej fanem , ale chce wszystkim krytykom zwracam uwagę że jak by tak leżał koleś w slipach to było by OK a jak dziewczyna sobie leży okrakiem fakt to już wulgarne , niesmaczne i nie wiadomo jakie ...