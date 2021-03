Katarzyna Warnke pozdrawia Polaków, leżąc na Zanzibarze: "Mam nadzieję, że nie będzie nam trudno wrócić do normalności"

Realista 18 min. temu zgłoś do moderacji 14 2 Odpowiedz

hahaha Co za Bzdury ! Czas na izolacji mija szybciej w wilii w Konstancinie niż w ciasnym mieszkaniu na kredyt . Wciąż można polecieć też na wakacje- wystarczy tylko odpowiedni duży wkład finansowy ! Czyli co ? Sprzedać Willę i wziąć kredyt żeby móc wrócić po miesiącu do Polski opalony ? Idiotyzm a potem celebryci piszą że nie mają za co żyć przez pandemię i na starość płaczą że mają małe emerytury !