Poważna Katarzyna Niezgoda Z PARTNEREM maszerują na premierę książki, chroniąc się przed blaskiem fleszy za pomocą okularów (ZDJĘCIA)

Katarzyna Niezgoda zaistniała w mediach za sprawą związku z Tomaszem Kammelem. Prezenter i jego luba przez lata uchodzili za wyjątkowo zgodną parę. Niestety, na drodze ich uczuciu stanęły oszustwa i wyłudzenie pokaźnych sum z PKO S.A. Niezgoda, która pełniła wówczas funkcję wiceprezes, miała zlecać szkolenia firmie należącej do ukochanego, co ostatecznie kosztowało bank aż 16 milionów złotych...

Wygląda na to, że związek z Kammelem zaszczepił w Kasi zamiłowanie do "ścianek". Od czasu do czasu Niezgoda wskakuje więc w modną kreację i markowe dodatki i pozwala sobie na chwilę wytchnienia w blasku fleszy.