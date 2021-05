"Power Couple". Widzowie OBURZENI finałową konkurencją: "Jak można tak ludzi narażać?"

Jak relacjonował Piotr Gruszka , temperatura ciała jego żony spadła do 33 stopni Celsjusza. Wychłodzonej kobiecie natychmiast udzielono pomocy medycznej. Choć odcinek zapewne wzbudził wielkie emocje u widzów, część z nich zauważyła, że produkcja programu posunęła się o krok za daleko.

Ależ to był finał! Gratulacje dla @katarzyna.pakosinska.official , @iraklibasila oraz całej niesamowitej ekipy "Power Couple"! Byliście świetni - czytamy na instagramowym profilu stacji.

Oprócz gratulacji pojawiły się też liczne komentarze fanów, odnoszące się do sytuacji z udziałem Aleksandry Gruszki.

Strasznie słabe to zadanie, współczuję im. Myślę, że można było wymyślić coś ciekawszego i mniej niebezpiecznego - napisała internautka.

Jak nie gotowanie w pełnym słońcu (Mastechef), to doprowadzanie do wyziębienia. Jak można tak ludzi narażać? - padło pytanie.

Chyba pos*ało kogoś, kto wymyślał konkurencję finałową. Czego to ma dowodzić? Mam nadzieję, że jak ktoś przypłaci to zapaleniem płuc, to zaskarży TVN za głupotę produkcji - czytamy.