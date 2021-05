Powstał MURAL z Anną Przybylską! Fani nie są zachwyceni: "Coś nie wyszło" (FOTO)

asdfg 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

mural bardzo ładny z czasów kiedy jeszcze nie była taka chuda,,,jednak uważam że była tylko zwykła aktorką serialową....nie wiem czy mural jest na miejscu...wolałabym jakiś żołnierzy ak albo młodzież która walczyła w podziemiu ..można by ich ożywić w ten sposób to by było coś